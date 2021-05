Marche, vélo, marathon…l’engouement des Tunisiens pour les nouvelles tendances sportives (Reportage)

Avec l’apparition de la pandémie du Covid-19, de nouvelles tendances sportives sont apparues en Tunisie. De peur de contracter le virus dans les salles de sport, plusieurs ont choisi de pratiquer les activités physiques à l’extérieur, marche, vélo, marathon… D’autres ont opté pour les cours en plein air, accompagnés d’un coach privé.

En effet, l’apparition du Coronavirus a encouragé plusieurs Tunisiens à préserver leur santé, les clubs citoyens de sport se sont, ainsi, multipliés sur les réseaux sociaux. Le principe est simple, adhérer au groupe virtuel sur Facebook, et puis être présent au rendez-vous pour la prochaine activité, avec des sportifs de tous les niveaux, débutants, moyens et professionnels….

Ces derniers se choisissent selon la proximité de leurs quartiers, certains se déplacent aussi pour joindre les participants. Pour eux tout est faisable, pour une tournée en groupe, aux alentours du domicile. C’est ce que nous a expliqué Amira, une jeune femme habitant à la Marsa, qui pratique le vélo avec un groupe d’amis.

« J’ai découvert cette passion lors du confinement décrété en mars dernier, et depuis c’est devenu mon moyen de transport préféré. D’ailleurs, je parcours en moyenne 45 km par jour en bicyclette, pour aller chez moi ou au boulot».

En parlant des avantages du cyclisme, la trentenaire nous a expliqué que cette activité lui donne une bonne énergie le matin.

« Quand je vois les gens qui attendent le bus ou encore le métro, je me dis que la bicyclette m’a facilité la vie. C’est économique et écologique aussi ! Un seul inconvénient que je déplore, c’est l’absence des voies dédiées aux cyclistes dans nos routes, chose qui pourrait décourager certains de pratiquer le vélo ».

Nous avons aussi rencontré Mahmoud, père de deux filles de 12 et 14 ans. Ce dernier nous a dévoilé qu’il a profité de l’interdiction de circulation, décrétée au ramadan dernier, pour sortir en bicyclette avec sa famille. « Les routes étaient vides, nous avons donc sortis nos VTT et nous parcourions une bonne distance après chaque rupture du jeûne, de Mutuelle ville jusqu’au centre-ville de Tunis ».

« La vélorution », un nouveau concept en vogue

En effet, le nombre des adeptes de cette activité sportive (le cyclisme) s’est multiplié. Il s’agit notamment de citoyens engagés pour l’écologie, qui ont développé le concept « Vélorution » (la révolution du vélo) dans plusieurs gouvernorats Tunis, Sousse, Zagouhen, Gafsa, Tataouine…

L’initiative est organisée par de jeunes cyclistes, qui organisent des évènements hebdomadaires, des sorties en vélo, des balades pour découvrir le patrimoine sur leur passage, des sessions d’apprentissage de pratiques écologiques de compostage, intégration de ce principe dans les entreprises afin d’encourager les employés à être plus responsables écologiquement….

A cet effet, nous avons aussi contacté Coach Bayrem, en tant que sportif professionnel, pour nous expliquer les bienfaits des activités physiques.

« Avec les restrictions liées au Coronavirus, la sédentarité est désormais ancrée dans nos nouvelles habitudes, notamment chez les personnes mises en télétravail, ou celles ayant moins d’activités sociales. C’est pour ça qu’il faut maintenir un minimum de mouvements du corps, et préserver une activité sportive pour se dépenser seul, en famille ou avec des amis toujours à l’extérieur en plein air ».

D’autre part, d’après coach Bayrem, la demande pour les séances de coaching privé chez soi a augmenté. « Je travaille actuellement en salle de sport, et selon mon emploi du temps, je consacre pour d’autres clients qui préfèrent s’entrainer à domicile dans le jardin ».

« Cette tendance est devenue la mode aussi en Tunisie. Généralement, ce sont des femmes qui cherchent à se débarrasser de quelques kilos ou de maigrir un peu avant l’été. Avec le Covid-19, je limite le nombre de groupes à trois personnes uniquement, et on conserve une distance d’un mètre et demi au minimum. Les séances se déroulent dans le jardin, ou dans une salle aérée de la maison. Coronavirus oblige ! », a-t-il ajouté.

En évoquant les bienfaits du sport pour la santé notamment en plein air et en pleine pandémie, le coach a souligné que se dépenser physiquement augmente la ventilation pulmonaire.

« C’est l’effet « aérosol », qui est à la fois bénéfique mais aussi risqué en salle. Le sportif rejette des micro gouttelettes à plus grande distance, c’est pour ça qu’il faut appliquer les gestes barrières même en étant dans des groupes restreints, et à l’extérieur. Par ailleurs, il est recommandé de privilégier une pratique sportive modérée car l’entrainement intensif peut affaiblir votre système immunitaire », conseille-t-il.

Emna Bhira