MCA-Ben Saha : « L’Espérance a respecté l’éthique »

L’ex joueur de l’Espérance Sportive de Tunis a commenté la qualification du MC Alger en quart de finale de la ligue des champions d’Afrique après le match nul (1/1) obtenu à Rades contre les Sang et Or. Bilel Ben Saha a déclaré : « Nous sommes venus pour obtenir un seul point et nous y sommes parvenus. Nous étions sous pression après la défaite sur notre terrain contre le Zamalek, même si nous n’étions pas au complet. Après avoir encaissé le but de l’Espérance, nous n’avions plus rien à perdre et nous sommes parvenus à égaliser. Notre adversaire a joué le jeu et voulait gagner ».

GnetNews