Mercato : Elyes Bouzaiene est un nouveau joueur de l’ES Tunis

Le latéral droit tuniso-suédois, Elyes Bouzaiene est un nouveau joueur de l’Espérance Sportive de Tunis après avoir accepté l’offre présentée par les responsables Sang et or et le joueur a signé un contrat de deux saisons et demi.

Agé de 27 ans, Bouzaiene a toujours évolué en Suède avec plusieurs clubs. Le dernier est Vasteras SK. Sa valeur marchande est d’environ 470 milles euros.