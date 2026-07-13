Mercato-ES Tunis : Négociations avec Lucas Ribeiro

L’Espérance sportive de Tunis est en négociations avec l’agent et le père de l’ancien attaquant brésilien de Mamelodi Sundowns Lucas Ribeiro, a annoncé le porte-parole du club, Walid Guerfala, dans une déclaration accordée à MFM.

Il a précisé que l’EST souhaitait recruter des joueurs étrangers confirmés, capables d’apporter le plus au club de Bab Souika, notamment sur la scène continentale.

Dans le même contexte, Walid Guerfala a révélé qu’un jeune international étranger de 18 ans est récemment arrivé à Tunis et qu’il devrait s’engager avec l’Espérance dans les prochains jours.