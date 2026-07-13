Mondial 2026 : Le médecin du Sénégal était un gynécologue

Quelques jours après le licenciement de Pape Thiaw et son staff, nouvelle révélation sur les problèmes internes de la Fédération sénégalaise de football (FSF). Lors d’une conférence de presse consacrée au bilan de la Coupe du monde 2026, le président de la FSF, Abdoulaye Fall a annoncé que le docteur Fedior, médecin titulaire présent au Mondial et aux côtés de la sélection depuis dix ans était « gynécologue de formation ».

« En fait, notre médecin titulaire n’a pas le profil académique pour accompagner nos athlètes. Le docteur Fedior est un gynécologue de formation, ça aussi c’est quelque chose que j’ai découvert tardivement. Les joueurs n’étaient pas convaincus », a-t-il déclaré devant la presse sénégalaise.