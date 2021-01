Mercato : Hamdi Harbaoui de retour en Belgique

Parti d’Al Arabi du Qatar, Hamdi Harbaoui va retrouver le championnat belge un an et demi après son départ de Zulte-Waregem. Selon les dernières informations, l’attaquant tunisien s’est engagé, ce jeudi, pour une saison et demie en faveur de l’Excelsior Mouscron. Agé de 36 ans, l’ancien international a inscrit 110 buts en Pro League entre 2008 et 2019.

