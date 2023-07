Mercato : Wael Derbali rejoint l’Espérance de Tunis

Après plusieurs semaines de négociations avec l’Olympique de Beja, le joueur Wael Derbali a finalement rejoint l’Espérance Sportive de Tunis. La direction Sang et or a obtenu un rabais de la part des dirigeants du vainqueur de la Coupe de Tunisie et Derbali s’est engagé pour les trois prochaines saisons avec son nouveau club où il retrouvera son camarade Oussema Boughanmi.

GnetNews