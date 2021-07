MÃ©tÃ©o: Baisse des tempÃ©ratures et vent fort sur les cÃ´tes

Météo: Baisse des températures et vent fort sur les côtes

Après plusieurs semaines de canicule, la Tunisie peut de nouveau respirer un peu d’air frais!

La météo de ce samedi 17 juillet prévoit une baisse des températures qui se situeront entre 27 et 33 degrés dans le nord, les hauteurs et sur les côtes est du pays. Partout ailleurs, le mercure oscillera entre 34 et 39 degrés.

Un ciel clair sera de rigueur sur tout le pays. Durant la nuit quelques pluies seront à prévoir dans les régions côtières du nord.

Attention toutefois au vent de secteur nord qui soufflera entre 40 et 60 km/h et la mer sera agitée notamment dans le nord.

Gnetnews