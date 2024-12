MÃ©tÃ©o du mercredi 4 dÃ©cembre : Pluies attendues sur plusieurs rÃ©gions

Météo du mercredi 4 décembre : Pluies attendues sur plusieurs régions

L’Institut national de la météorologie prévoit pour ce mercredi 4 décembre 2024 un temps nuageux avec des précipitations qui concerneront initialement les zones côtières du nord. Ces pluies s’étendront progressivement à l’ensemble des régions du nord dans l’après-midi, avant d’atteindre les zones du centre et, localement, celles du sud durant la nuit.

Le vent, de secteur ouest, sera relativement fort dans les régions du sud et plus faible à modéré ailleurs. Concernant l’état de la mer, elle sera agitée et ondulée au nord, peu agitée sur les autres côtes, mais deviendra agitée dans le golfe de Gabès.

