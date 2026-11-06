MÃ©tÃ©o en Tunisie : TempÃ©ratures stables ce vendredi

06-11-2026

Ce vendredi 6 novembre 2026, le temps sera partiellement nuageux, en Ã©tant accompagnÃ© de pluies Ã©parses et temporairement orageuses sur l’extrÃªme-Nord et sur le Sud-est indique l’Institut national de la mÃ©tÃ©orologie (INM).

Les tempÃ©ratures seront relativement stables, avec des maximales oscillant gÃ©nÃ©ralement entre 22 et 27 degrÃ©s et atteignant les 19 sur les hauteurs de l’Ouest.

Le vent soufflera de secteur nord au Nord et au Centre, et de secteur est au Sud, relativement fort prÃ¨s des cÃ´tes Nord et faible Ã  modÃ©rÃ© sur le reste des rÃ©gions.

La mer sera agitÃ©e au Nord et peu agitÃ©e dans le reste des cÃ´tes.

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