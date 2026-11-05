Portugal : Clap de fin pour Cristiano Ronaldo

05-11-2026

Agences- Cristiano Ronaldo a annoncé la fin de son aventure avec l’équipe nationale portugaise. Après 23 années sous le maillot de la Seleção, l’attaquant de 41 ans a décidé de mettre un terme à sa carrière internationale et de raccrocher le brassard de capitaine.

La star portugaise a officialisé sa décision dans un communiqué publié sur ses réseaux sociaux, après une période de réflexion à la suite de la dernière trêve internationale.

« Le Portugal sera toujours en moi », a écrit Cristiano Ronaldo en ouverture de son message, avant de s’adresser directement aux supporters portugais. Le quintuple Ballon d’Or a notamment évoqué le moment venu de ranger le célèbre numéro 7 de la sélection, qu’il a porté pendant plus de deux décennies.

Son parcours avec la Seleção a notamment été marqué par le titre de champion d’Europe remporté en 2016, ainsi que par la victoire en Ligue des nations en 2019 et en 2025.

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