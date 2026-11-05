SONEDE : coupures d’eau à Kairouan, Sousse, Monastir et Mahdia

La SONEDE annonce des perturbations de l’approvisionnement en eau potable dans plusieurs localités des gouvernorats de Kairouan, Sousse, Monastir et Mahdia. En cause : une panne technique imprévue sur la conduite principale d’adduction de 600 mm de diamètre. Les perturbations ont débuté à midi, ce jeudi 5 novembre 2026.

Zones concernées

Gouvernorat de Kairouan

Délégation de Kairouan Nord : El Hawamed et El Ghabat.

Gouvernorat de Sousse

Délégation de Sidi El Hani : Sidi El Hani, Ouled Alouane, Guebegueb, Ouled Khechine et Ouled Faleh.

Délégation de Kalaa Sghira : Oued Laya, Ennakr, Dergham, Ennoualet et Jebline.

Délégation de M’saken : l’usine STIP, Koraat El Menjour, Knaies, Chihya, Ouled Toumi, Beni Rbiaa, El Bayadha, Beni Kelthoum, El Frada et El Bérguine.

Gouvernorat de Monastir

Délégation de Zeramdine : Menzel Hayet, El Allachcha, El Mezawgha et El Mlissate.

Délégation de Jemmal : Menzel Kamel, Bir Ettayeb et El Heddadra.

Délégation de Ouerdanine : Ouerdanine, Oued El Jebs, Bou Othmane et Menzel Kheir.

Délégation de Bembla : Menzel Nour.

Gouvernorat de Mahdia

Délégation de Bou Merdes : la ville de Kerkour.

La société prévoit une reprise progressive de la distribution à partir de 23h00, ce vendredi 6 novembre 2026.