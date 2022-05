Météo: Pluie et baisse des températures

Après la chaleur inteense de ces derniers jours, le temps redevient maussade. L’Institut national de météorologie a annoncé que ce samedi le ciel sera nuageux ponctué de pluies dans le nord du pays.

Le vent sera fort dans le nord et la mer agitée.

Du côté des températures, le mercure oscillera entre 22° et 27° dans le du nord et entre 30° et 36° dans le reste des régions.

Gnetnews