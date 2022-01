Météo: Pluies, orages et vent domineront le pays

Pluies et froid sont attendu pour ce week-end, ainsi que tout le long de la semaine prochaine. Pour ce samedi des orages accompagnés de pluies surviendront sur le nord, le centre et le sud-ouest.

Une abondance des précipitations sera a prévoir sur l’extrême nord-ouest du pays avec des chutes de grêle par endroits et de la neige sur les hauteurs ouest, dont l’altitude dépasse les 800m.

En ce qui concerne les températures, l’Institut national de la météorologie indique qu’elles oscilleront entre 2 et 7 degrés sur les hauteurs ouest et entre 10 et 17 degrés dans le reste des régions.

Le vent quant à lui attendra les 70km/h dans les zones montagneuses.

Gnetnews