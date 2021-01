Météo: Un temps printanier pour ce dernier week-end de janvier

Un temps printanier s’annonce pour ce samedi 30 janvier. Avec des températures en hausse, le ciel sera tout de même partiellement nuageux laissant entrevoir quelques éclaircies.

D’après l’Istitut National de la Météorologie, le mercure oscillera entre 21 et 26 degrés dans la partie nord du pays et entre 24 et 29 degrés dans le reste des régions.

Le vent soufflera de 30 à 50km et sera fort sur les côtes.

Gnetnews