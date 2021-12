Météo: Vent fort et chutes de grêle et de neige

L’hiver semble bel et bien s’être installé en Tunisie. Dans son dernier bulletin météo, l’Institut national de la météorologie (INM) annonce l’arrivée d’une vague de froid sur l’ensemble du pays.

En ce début de semaine, les températures oscilleront entre 6 et 13 degrés dans le nord et les hauteurs et entre 13 et 17 degrés dans le reste des régions.

Des épisodes pluvieux et orageux se poursuivront dans le nord et le centre accompagnés de chutes de grêle par endroits. La vigilance est notamment de mise à Bizerte, Tabarka et Nefza.

De la neige est attendue dans les régions montagneuses de l’ouest du pays.

L’INM a mis en garde contre l’apparition d’un vent fort à partir de ce lundi 6 décembre 2021dont la vitesse dépassera les 60 km/h.

Gnetnews