Mike Pompeo salue les dix ans de la rÃ©volution tunisienne

Mike Pompeo salue les dix ans de la révolution tunisienne

Le secrétaire d’Etat américain, Mike Pompeo, adresse, dans une déclaration dont une copie est parvenue à Gnetnews, ses félicitations au peuple tunisien à l’occasion du 10e anniversaire de la révolution tunisienne.

« Le partenariat entre nos deux pays est solide et remonte à plusieurs siècles, à l’époque du Traité de paix et d’amitié de 1797. Les États-Unis estiment que la Tunisie est un partenaire de choix, puisque nos relations sont fondées sur notre engagement commun en faveur des valeurs démocratiques et de la promotion de la prospérité économique de nos peuples. Nous sommes fiers d’avoir été aux côtés du peuple tunisien au cours de la dernière décennie, alors qu’il est devenu un modèle de démocratie inclusive, où les droits des femmes et des minorités et la liberté de s’exprimer et de s’organiser sont constitutionnellement respectés.

Le fait que la Tunisie ait reçu le prix Nobel de la Paix pour le Dialogue et la Paix témoigne du véritable caractère du peuple tunisien.

Depuis le début de la révolution, les projets soutenus par les États-Unis ont créé des milliers d’emplois, ouvert de nouveaux marchés aux produits tunisiens. Nos projets ont éduqué et inscrit les électeurs sur les listes électorales et ont investi au profit du peuple tunisien. Ensemble, nous faisons face aux défis mondiaux et nous nous battons fermement contre la menace du terrorisme. Nous restons déterminés à soutenir le peuple tunisien pour créer des emplois, impliquer le secteur privé et renforcer les institutions démocratiques et l’État de droit. Nous souhaitons préserver les acquis de ces dix dernières années et travailler ensemble pour favoriser la prospérité économique dans toute la Tunisie ».

D’après Communiqué