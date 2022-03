Ministère de l’intérieur : Levée de la protection sécuritaire sur 25 personnalités

Le ministre de l’Intérieur, Taoufik Charfeddine a annoncé lors de la réunion avec les directeurs et chefs de district de police, samedi 26 mars 2022, la levée de la protection sécuritaire rapprochée sur 25 personnalités dont des hommes d’affaires, des journalistes, des politiciens et des députés dont les activités sont gelées.

Il a ajouté qu’il était inconcevable de maintenir cette protection alors que plusieurs régions et quartiers ont besoin de sécurité et d’équipements. Et d’ajouter que les forces sécuritaires coûtent cher au département également.

Charfeddine a déclaré aussi, que des concertations prometteuses sont en cours avec la partie saoudienne pour construire un hôpital dédié aux forces intérieures à Boumhal.

Gnetnews