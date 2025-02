Mobilisation Ã  El Meslene (Mahdia) contre un projet de centre de traitement des dÃ©chets

Mobilisation à El Meslene (Mahdia) contre un projet de centre de traitement des déchets

Le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux (FTDES) a exprimé son soutien aux habitants d’El Meslene, dans la délégation de Souassi (gouvernorat de Mahdia), qui se mobilisent contre l’implantation d’un centre de traitement et de valorisation des déchets dans leur région.

Mardi 18 février, les habitants ont bloqué la route reliant Souassi à Sousse, au niveau de l’école d’El Meslène, brûlé des pneus et perturbé la circulation dans les deux sens. Cette manifestation fait suite à une réunion tenue à la gouvernance de Mahdia le 14 février, en présence de représentants de plusieurs institutions, dont l’Agence nationale de gestion des déchets (ANGED), afin de finaliser les détails du projet.

Un projet contesté

Ce centre, dont l’appel d’offres est prévu pour fin février, aura une capacité de 600 000 tonnes de déchets issus des gouvernorats de Mahdia, Monastir, Sousse et Kairouan. Il s’inscrit dans le cadre des décisions du Comité des grands projets de la Présidence du gouvernement, réuni le 22 janvier dernier.

Les habitants dénoncent un projet néfaste pour l’environnement et l’agriculture, menaçant un écosystème fragile situé entre la forêt de Ksaksba à l’est et la lagune de Sidi El Hani à l’ouest. Depuis 2019, ils s’opposent à la création d’une décharge dans leur région, arguant que celle-ci devrait être intégrée dans un projet de développement agricole et touristique durable.

Le FTDES met en garde

Le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux rappelle que le droit à un environnement sain est un droit fondamental, inscrit dans la Constitution tunisienne et les traités internationaux ratifiés par la Tunisie.

Il exprime son soutien total aux habitants et met en garde contre la répétition des erreurs des décharges de Agareb, Borj Chakir et Errahma, qui ont provoqué des crises environnementales et sanitaires. Le FTDES appelle également à:

-Respecter le principe de consultation des citoyens avant l’implantation de tels projets, comme prévu par l’article 215 du projet du Code de l’environnement de 2022.

-Mettre fin à la logique de transfert des pollutions vers les régions vulnérables et promouvoir des solutions durables, comme le tri à la source et le recyclage décentralisé.

-Mobiliser tous les défenseurs de l’environnement pour soutenir la lutte des habitants d’El Meslène en faveur d’une gestion plus responsable des déchets.

Face à la montée de la tension sociale, les habitants d’El Meslène annoncent de nouvelles actions pour défendre leur droit à un environnement préservé.

