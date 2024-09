Modification du calendrier universitaire 2024-2025 : Nouvelles dates pour les vacances d’hiver et de printemps

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a annoncé, ce mercredi, une modification partielle du calendrier des vacances pour l’année universitaire 2024-2025.

D’après cette nouvelle disposition, les vacances d’hiver et du Nouvel An commenceront le lundi 23 décembre 2024 et se termineront le dimanche 5 janvier 2025, au lieu de la période initialement prévue du 14 au 29 décembre 2024.

Les vacances de printemps et la fête de l’Aïd El Fitr sont désormais fixées du lundi 24 mars au dimanche 6 avril 2025, au lieu du 15 au 30 mars 2025.

À noter que l’année universitaire 2024-2025 a démarré le 2 septembre dans certains établissements tels que les instituts préparatoires aux études d’ingénieurs, les écoles de formation d’ingénieurs, ainsi que les facultés de médecine, tandis que les autres établissements débuteront leurs cours à partir du 12 septembre 2024.

Gnetnews