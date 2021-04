Mohsen Marzouk met en garde contre le scénario de 1881 en Tunisie

Le Secrétaire Général de Machrou Tounes, Mohsen Marzouk, a mis en garde ce jeudi 29 avril, contre le scénario de 1881 en Tunisie, en vue d’imposer le protectorat au pays.

S’exprimant ce matin sur Shems, Marzouk a critiqué « le recours continu à l’endettement auprès des institutions financières internationales », signalant que « la dette n’est pas dirigée vers l’investissement, mais vers les salaires et la consommation ».

Il a prévenu contre « l’effondrement de la souveraineté de la Tunisie, à cause de la dette continue ; ce qui donnera l’occasion aux donateurs de reproduire le scénario de 1881 ».

Le responsable politique a qualifié la réalité tunisienne d’aujourd’hui de sombre. « Le prochain scénario dans le pays, sera celui du chaos », a-t-il alerté.

Il a appelé à un sursaut national avec la participation de toutes les forces démocratiques, pour sortir la Tunisie de la crise.

Marzouk a, par ailleurs, reproché au gouvernement « de ne pas avoir ramené les vaccins, et sauvé le peuple tunisien de la pandémie du Coronavirus. »

« On ne peut reprocher au peuple de ne pas avoir respecté les mesures et protocoles sanitaires », a-t-il souligné, affirmant que « le vaccin est l’unique solution d’endiguer la propagation du virus, et d’arrêter la cadence ascendante des décès et des nouvelles contaminations ».

Il a évoqué un recours en justice contre tous ceux qui seront révélés par l’enquête, pour « négligence flagrante de la vie des Tunisiens ».

Gnetnews