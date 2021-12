Mondher Kebaïer : « Nous avons retenu la leçon »

Le sélectionneur national s’est exprimé au terme du match gagné par la Tunisie contre les Emirats Arabes Unis : « Nous sommes qualifiés, malgré toutes les difficultés que nous avons vécues après la défaite contre la Syrie. Je pense que nous avons retenu la leçon suite à ce revers et nous étions très appliqués et nous avons maintenu la concentration tout au long du match. Nous sommes conscients de nos qualités et nous travaillons toujours pour combler nos lacunes. Maintenant, nous avons le quart de finale vendredi prochain et nous devons rester très attentifs et vigilents ».

