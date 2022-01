Mondher Kebaïer : « Nous avons surmonté l’insurmontable »

Rétabli après quelques jours d’isolement, le sélectionneur Mondher Kebaïer sera à nouveau sur le banc de l’équipe de Tunisie, ce samedi, à l’occasion du quart de finale de la CAN contre le Burkina Faso. Le technicien a déclaré ce vendredi : « Le groupe a été formidable. Nous avons surmonté l’insurmontable. Les conditions étaient très difficiles depuis notre arrivée au Cameroun et le Covid a chamboulé tous nos plans, mais nous sommes encore là et nous ferons tout ce que nous pourrons pour continuer l’aventure ».