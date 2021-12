Mondher Kebaier : « Nous avons tout donné »

Le sélectionneur de l’équipe de Tunisie a été interrogé au terme de la finale perdus contre l’Algérie. Mondher Kebaïer a ainsi commenté le match et la compétition en général : « L’Algérie est une grande équipe et malgré cela, nous aurions pu marquer avant. Notre parcours a été très respectable. Je félicite nos adversaires et je souhaite bonne continuation à notre groupe. Nos joueurs ont tout donné et méritaient de remporter la Coupe. C’est une défaite amère mais qui n’enlève rien au mérite de tous. La compétition a été difficile et elle a contribué à souder encore plus le groupe. Nous serons présents à la CAN avec de nouvelles ambitions ».

GnetNews