Mondial 2022-Groupe E : La Roja piétine le Costa Rica

La Roja est prête et elle a envoyé un message. Trois heures après la deuxième grosse surprise de la semaine (défaite de l’Allemagne face au Japon 1-2), l’Espagne a signé le carton de ce début de compétition. Elle a surclassé une très faible équipe du Costa Rica (7-0) pour prendre la tête de son groupe et lancer sa Coupe du monde sur les chapeaux de roues.

À 18 ans et 110 jours, Gavi est le buteur le plus jeune en Coupe du monde depuis Pelé lors de la finale de l’édition 1958, contre la Suède (17 ans et 249 jours). Il bat également le record de précocité d’un joueur espagnol, détenu jusqu’à présent par Fernando Torres, en 2006.

Agences