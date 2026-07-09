Mondial 2026 : Les Coqs ont mangé du lion !

L’équipe de France s’est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe du monde 2026 en s’imposant 2-0 face au Maroc lors du premier quart de finale disputé à Boston.

Après une première période intense où le gardien marocain Yassine Bounou a brillé en repoussant notamment un penalty de Kylian Mbappé (27e), les Bleus ont fini par faire sauter le verrou des Lions de l’Atlas à l’heure de jeu.

Idéalement servi par Michael Olise, Mbappé s’est racheté en ouvrant le score d’une frappe enroulée en lucarne (60e), inscrivant son 8e but de la compétition, avant d’être imité quelques minutes plus tard par Ousmane Dembélé (66e) qui a scellé définitivement la victoire tricolore malgré quelques timides assauts marocains en fin de match.