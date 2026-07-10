Mondial 2026 : L’Espagne, sans briller !

L’Espagne s’est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe du Monde 2026 en dominant la Belgique sur le score de 2-1 au Stade de Los Angeles.

Après une entame disputée, La Roja a ouvert le score à la 30e minute grâce à Fabián Ruiz, à l’affût après une frappe de Dani Olmo repoussée par Thibaut Courtois. Juste avant la pause (41e), Charles De Ketelaere a égalisé de la tête sur un centre de Timothy Castagne, inscrivant au passage le tout premier but encaissé par l’Espagne dans ce tournoi.

Le tournant du match a eu lieu à la 71e minute avec la sortie sur blessure de Courtois, remplacé par le jeune gardien remplaçant Senne Lammens ; ce dernier a malheureusement commis une erreur à la 88e minute en relâchant un long ballon de Pau Cubarsí, permettant au « super-sub » Mikel Merino — déjà héros au tour précédent — de propulser le cuir au fond des filets pour offrir la victoire aux Espagnols. Grâce à ce succès, les hommes de Luis de la Fuente restent invincibles et rejoignent le dernier carré où ils retrouveront l’équipe de France pour un choc au sommet.