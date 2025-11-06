Mondial U17 : La Tunisie dominée par l’Argentine

La sélection tunisienne des moins de 17 ans a concédé sa première défaite dans la Coupe du Monde U17 disputée au Qatar. Opposés à l’Argentine ce mercredi 6 novembre pour le compte de la 2ème journée du groupe D, les jeunes Aigles de Carthage se sont inclinés sur le plus petit des scores (0-1).

Lors du prochain match, les Aiglons seront opposés à la Belgique.