Mondial U17 : Les résultats des matchs de jeudi
Voici les résultats des matches disputés ce jeudi à la deuxième journée de la Coupe du Monde des moins de 17 ans :
Groupe A :
Bolivie U17 0-4 Italie U17
Qatar U17 1-1 Afrique du Sud U17
Classement : Italie U17 6 pts, Afrique du Sud U17 4 pts, Qatar U17 1 pt, Bolivie U17 0 pt
Groupe B :
Portugal U17 6-0 Maroc U17
Japon U17 0-0 Nouvelle-Calédonie U17
Classement : Portugal U17 6 pts, Japon U17 4 pts, Nouvelle-Calédonie U17 1 pt, Maroc U17 0 pt
Groupe C :
Emirats Arabes Unis U17 0-3 Croatie U17
Sénégal U17 1-0 Costa Rica U17
Classement : Croatie U17 4 pts, Sénégal U17 4 pts, Emirats Arabes Unis U17 1 pt, Costa Rica U17 1 pt
Groupe D :
Tunisie U17 0-1 Argentine U17
Belgique U17 7-0 Fidji U17
Classement : Argentine U17 6 pts, Belgique U17 3 pts, Tunisie U17 3 pts, Fidji U17 0 pt