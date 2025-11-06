Mondial U17 : Les résultats des matchs de jeudi

Voici les résultats des matches disputés ce jeudi à la deuxième journée de la Coupe du Monde des moins de 17 ans :

Groupe A :

Bolivie U17 0-4 Italie U17

Qatar U17 1-1 Afrique du Sud U17

Classement : Italie U17 6 pts, Afrique du Sud U17 4 pts, Qatar U17 1 pt, Bolivie U17 0 pt

Groupe B :

Portugal U17 6-0 Maroc U17

Japon U17 0-0 Nouvelle-Calédonie U17

Classement : Portugal U17 6 pts, Japon U17 4 pts, Nouvelle-Calédonie U17 1 pt, Maroc U17 0 pt

Groupe C :

Emirats Arabes Unis U17 0-3 Croatie U17

Sénégal U17 1-0 Costa Rica U17

Classement : Croatie U17 4 pts, Sénégal U17 4 pts, Emirats Arabes Unis U17 1 pt, Costa Rica U17 1 pt

Groupe D :

Tunisie U17 0-1 Argentine U17

Belgique U17 7-0 Fidji U17

Classement : Argentine U17 6 pts, Belgique U17 3 pts, Tunisie U17 3 pts, Fidji U17 0 pt