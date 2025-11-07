Mondial U17 : Les résultats des matchs de vendredi

Voici les résultats complets des matches disputés ce vendredi à la deuxième journée de la Coupe du Monde des moins de 17 ans :

Groupe E :

Angleterre U17 8-1 Haïti U17

Egypte U17 1-1 Venezuela U17

Classement : Egypte U17 4 pts, Venezuela U17 4 pts, Angleterre U17 3 pts, Haïti U17 0 pt

Groupe F :

Mexique U17 1-0 Côte d’Ivoire U17

Corée du Sud U17 0-0 Suisse U17

Classement : Suisse U17 4 pts, Corée du Sud U17 4 pts, Mexique U17 3 pts, Côte d’Ivoire U17 0 pt

Groupe G :

Corée du Nord U17 1-1 Allemagne U17

El Salvador U17 0-0 Colombie U17

Classement : Corée du Nord U17 4 pts, Allemagne U17 2 pts, Colombie U17 2 pts, El Salvador U17 1 pt

Groupe H :

Brésil U17 4-0 Indonésie U17

Honduras U17 2-5 Zambie U17

Classement : Brésil U17 6 pts, Zambie U17 6 pts, Indonésie U17 0 pt, Honduras U17 0 pt