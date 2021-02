Montassar Louhichi : « Voici ma première priorité »

Montassar Louhichi a assuré, ce samedi, sa première séance d’entraînement en tant que coach du Club Africain. Interrogé par IFM, le technicien Rouge et Blanc a déclaré : « Il y a un énorme chantier. J’ai parlé à tous les dirigeants et pour pouvoir travailler dans un minimum de sérénité, il est clair qe les joueurs doivent être payés. Ce dossier sera traité au cas par cas. Cela prendra du temps, mais une solution s’impose. Ma priorité ? Pour remonter la pente, il faut absolument redonner confiance au groupe. Les chiffres sont là. Le Club Africain n’est pas à sa vraie place et il est clair que le mental des joueurs est atteint ».

GnetNews