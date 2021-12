Montassar Talbi : « Je suis prêt à 100% »

Le défenseur central Montassar Talbi a rejoint le groupe de la sélection tunisienne à Doha depuis dimanche. Il a participé à la séance d’entrainements du lundi soir et s’est exprimé aux médias présents sur place : « Je suis arrivé ici pour prêter main forte à mes coéquipiers. J’ai suivi les matchs de la Tunisie depuis le début du tournoi. Je suis prêts sur tous les plans pour disputer le match face à l’Egypte en espérant gagner et décrocher le billet pour la finale. Chacun d’entre nous fera de son mieux face à un adversaire pétri de qualités. Nous devons imposer notre rythme et nous avons tous les atouts pour l’emporter ».

