Motion pour la libération du député Hamdi Ben Salah : Un débat enflamme l’ouverture de la session parlementaire

Lors de l’ouverture de la troisième session parlementaire, mardi matin, plusieurs députés ont présenté une motion pour demander la tenue d’une plénière urgente, convoquant les ministres de l’Intérieur et de la Justice, afin de débattre de l’arrestation du député Hamdi Ben Salah (non affilié). Des bannières jaunes et des photos de Ben Salah, détenu depuis une semaine, ont été disposées sur les bureaux des députés en signe de protestation, réclamant sa libération.

Cette initiative a retardé d’une heure le début de la plénière. Les députés Ahmed Saâdani et Bilel Mechri ont exprimé leur mécontentement face à l’ordre du jour, interrompant le président du Parlement, Brahim Bouderbala, qui a rappelé l’importance du respect des procédures. « Une motion a été reçue et sera lue selon le règlement intérieur, après la présentation de l’ordre du jour, puis soumise au vote », a déclaré Bouderbala.

La motion a été ensuite lue en plénière, demandant l’ajout à l’ordre du jour, en vertu de l’article 98 du règlement intérieur, d’un point concernant la convocation des ministres de la Justice et de l’Intérieur. Les signataires dénoncent « une violation manifeste des lois et de la Constitution » dans l’arrestation de Ben Salah, ainsi que des atteintes à ses droits, notamment en matière de procédures d’arrestation.

Le président Bouderbala a précisé que la motion serait soumise au vote, et que, si adoptée, elle serait intégrée comme quatrième point de l’ordre du jour. Une pause de 15 minutes a été décidée pour permettre aux chefs de blocs parlementaires et aux députés de se concerter. « Tout manquement au règlement intérieur sera considéré comme une entrave aux travaux du Parlement », a-t-il averti, rappelant ainsi l’importance du respect des règles pour garantir le bon déroulement des travaux législatifs.

Gnetnews