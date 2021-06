Mouine Chaâbeni : « Nos chances sont intactes, nous ne lâcherons rien »

Présent lors de la conférence de presse à la veille du match retour face à Al Ahly, le coach Mouine Chaâbeni a gardé le moral au top. Interrogé sur les chances de osn équipe, le technicien Sang et Or a répondu : « Nous allons jouer contre une grosse équipe. Nous avons perdu une mi-temps à Rades et nous allons en disputer une autre au Caire. Pour moi, tout reste possible et nos chances sont intactes. Nous ne lâcherons rien et nous avons encore l’ambition d’aller en finale et de remporter le titre. Les absences ? Nous trouverons les solutions ».

