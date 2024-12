Mubawab dÃ©voile les tendances du marchÃ© immobilier d’entreprise en Tunisie

Mubawab dévoile les tendances du marché immobilier d’entreprise en Tunisie

Le marché immobilier destiné à l’entreprise en Tunisie a connu des évolutions intéressantes entre janvier et octobre 2024, particulièrement en ce qui concerne la location et la vente de bureaux ainsi que de locaux commerciaux. Cette étude repose sur les données collectées à partir des annonces publiées sur le portail Mubawab.tn, offrant ainsi un aperçu précis des tendances actuelles dans ce secteur en pleine transformation.

Evolution des prix des bureaux

Location des bureaux

L’année 2024 a été marquée par une augmentation des prix de location des bureaux, avec une hausse moyenne de 12% par rapport à 2023. En moyenne, le prix de location d’un bureau s’élève désormais à 276 DT/m², contre 246 DT/m² l’année précédente. Cette hausse est le résultat d’une demande soutenue dans des zones spécifiques de Tunis.

Les quartiers qui ont enregistré l’offre la plus importante de bureaux à la location sont, dans l’ordre : Les Berges du Lac 2, Les Berges du Lac 1, Montplaisir, Centre Urbain Nord, et Bab Bhar. Ce classement reflète une forte attractivité de ces zones pour les entreprises, qu’elles soient nouvelles ou en pleine expansion.

En parallèle, la demande de bureaux se concentre sur ces mêmes zones, avec Les Berges du Lac 2 en tête, suivie de Montplaisir, Les Berges du Lac 1, Centre Urbain Nord, et Bab Bhar. Ces quartiers sont des centres d’affaires prisés, bénéficiant d’infrastructures modernes et d’une bonne connectivité.

Les prix de location varient en fonction de la localisation. Par exemple, Les Jardins de Carthage se distingue avec un tarif de 293 DT/m², suivi de près par Les Berges du Lac 2 à 289 DT/m², et La Marsa à 283 DT/m². À l’inverse, des quartiers comme Ben Arous et Charguia 1 offrent des prix plus abordables, respectivement à 114 DT/m² et 187 DT/m², ce qui attire les entreprises à la recherche de solutions plus économiques.

Vente des bureaux

Les prix de vente des bureaux ont également suivi une tendance haussière, augmentant de 9,6% en 2024 par rapport à l’année précédente. Le prix moyen au m² pour l’achat d’un bureau est maintenant de 4647 DT, contre 4240 DT en 2023. Ce phénomène s’explique par la hausse continue de la demande dans des zones stratégiques.

Les quartiers les plus dynamiques en matière de vente de bureaux sont Montplaisir, Ariana Ville, Sousse Corniche, Sahloul, et Les Berges du Lac 2. Ces zones attirent des entreprises, principalement en raison de leur accessibilité et de la qualité des infrastructures.

La demande en matière de vente de bureaux se concentre également sur des quartiers comme Centre Urbain Nord, Les Berges du Lac 2, et Les Berges du Lac 1, suivis de Montplaisir et Bab Bhar, où la demande reste forte, bien que les prix y soient plus élevés.

Evolution des prix des locaux commerciaux

Location des locaux commerciaux

En 2024, les prix des locaux commerciaux à la location ont augmenté de 8,6% en moyenne par rapport à l’année précédente. Le prix moyen pour la location d’un local commercial est désormais de 385 DT/m², contre 355 DT/m² en 2023. Cette hausse témoigne de la forte demande dans des zones commerciales populaires de la capitale.

Les quartiers les plus dynamiques en matière de location de locaux commerciaux sont La Marsa, El Aouina, Les Berges du Lac 2, La Soukra, et Les Berges du Lac 1.

Du côté de la demande, La Marsa arrive en tête, suivie de près par Les Berges du Lac 2, El Aouina, Les Berges du Lac 1, et El Mourouj 6. Ces quartiers bénéficient d’une afflux continu d’entreprises recherchant des espaces commerciaux bien situés.

Les prix de location des locaux commerciaux varient selon la localisation. Les Berges du Lac 2 se distingue avec un prix élevé de 518 DT/m², suivi de La Marsa à 486 DT/m². En revanche, des zones comme La Soukra et Charguia 2 offrent des prix plus compétitifs, avec des tarifs respectifs de 229 DT/m² et 228 DT/m².

Vente des locaux commerciaux

Les prix de vente des locaux commerciaux ont augmenté de 7% en 2024, atteignant en moyenne 2976 DT/m², contre 2785 DT/m² l’année précédente. Cette tendance est le reflet d’un marché dynamique avec une demande soutenue dans les secteurs les plus recherchés.

Les zones les plus dynamiques pour l’achat de locaux commerciaux sont La Marsa, Aouina, la Zone Industrielle El Meghira, Les Berges du Lac 2, et Nabeul, où l’offre est forte et diversifiée.

Les quartiers les plus recherchés pour l’achat sont Les Berges du Lac 2, La Marsa, Les Berges du Lac 1, Bab Bhar, et Ariana, qui continuent d’attirer un grand nombre d’investisseurs.

Le marché immobilier destiné à l’entreprise en Tunisie, qu’il soit dédié à la location ou à la vente, connaît une croissance soutenue en 2024. Les prix de location et de vente continuent d’augmenter dans les quartiers stratégiques tels que Les Berges du Lac, La Marsa, et Montplaisir, où la demande reste forte, attirant des entreprises en quête de visibilité et d’infrastructures modernes. Toutefois, des zones comme Ben Arous et El Menzah 5 offrent des alternatives plus accessibles pour les entreprises à la recherche d’opportunités moins coûteuses. Le marché immobilier de l’entreprise en Tunisie continue ainsi d’évoluer au rythme de la croissance économique et des nouveaux besoins des entreprises, avec des prix qui reflètent cette dynamique.

Wissal Ayadi