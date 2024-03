Nabil Ammar rappelle les constantes de la diplomatie tunisienne aux chefs de mission diplomatiques à l’étranger

Le ministre des Affaires Étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Étranger, Nabil Ammar, a présidé, hier mercredi 27 mars 2024, une réunion régionale régulière via vidéoconférence avec les Chefs de Missions diplomatiques permanentes à l’étranger concernés.

La réunion a été une occasion d’échanger des informations, notamment sur les derniers développements de l’activité du ministère, l’action gouvernementale et le développement des relations bilatérales et de la coopération multilatérale avec un certain nombre de partenaires de la Tunisie, rapporte le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.

Lors de cette réunion, à laquelle étaient présents le Secrétaire d’État et les cadres du ministère, le ministre a appelé toutes nos missions à l’étranger à poursuivre les initiatives et intensifier les actions aux niveaux diplomatique, médiatique, de la société civile et autres, dans les différents pays d’accréditation et au sein des organisations internationales et régionales, afin de souligner la pertinence des positions tunisiennes sur diverses questions.

Il a insisté sur les constantes de la diplomatie tunisienne, au premier rang desquelles l’indépendance de la décision, la défense de la souveraineté nationale, la consolidation des relations avec les partenaires dans le cadre du respect mutuel, de la non-ingérence dans les affaires des autres et de la réciprocité, ainsi que la nécessité de travailler avec nos partenaires pour relever les défis mondiaux, en particulier la migration et les changements climatiques et faire face à leurs répercussions.

Il a également souligné l’importance de consolider les efforts visant à protéger les intérêts des Tunisiens à l’étranger, défendre leurs droits et veiller à trouver des solutions pour faciliter les conditions de leur séjour dans les pays étrangers.