Nabil Maâloul : « Al Ahly continue à écrire l’histoire »

L4ex coach Sang et Or et actuel sélectionneur de l’équipe de Syrie a commenté, sur sa page Facebook officielle, la victoire d’Al Ahly en ligue des champion d’Afrique contre le Zamalek : » Les Rouges continuent à écrire l’histoire. Je félicite ce grand club pour sa neuvième couronne africaine, tout comme je félicite notre latéral gauche Ali Maâloul. Je souhaite aussi bonne chance au Zamalek qui a disputé une compétition exceptionnelle ».

GnetNews