Nabil Maâloul : « La domination de l’EST contre le Zamalek ? Du jamais vu »

Le sélectionneur de l’équipe de Syrie a été interrogé par la chaine ON Sports pour commenté le match de l’Espérance Sportive de Tunis face au Zamalek. Les Sang et Or l’avaient emporté (0/1) grâce à un but d’Elhouni et se sont qualifiés en quart de finale, alors que le vice-champion d’Afrique est tout proche de l’élimination : « La défaite du Zamalek est purement administrative. Je n’ai pas compris le changement de Jaime Pacheco par Patrice Carteron. Le match ? Je n’ai jamais vu une équipe tunisienne dominer autant une autre égyptienne. C’était un monologue espérantiste. Le reste du parcours ? L’EST, le WAC, Al Ahly et Sundowns sont les meilleurs ».

GnetNews