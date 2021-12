Nabil Maâloul : « La Tunisie ? Confiance retrouvée »

Après avoir été très dur avec les joueurs et le staff technique suite à la défaite contre la Syrien, l’ex sélectionneur national Nabil Mâaloul a ainsi commenté la victoire et la qualification de la Tunisie en quart de finale de la Coupe arabe des nations : « Félicitations à toute l’équipe après une grande victoire, une défaite surprenant et un autre succès aujourd’hui. La sélection permet au groupe de retrouver la confiance. Le premier objectif est atteint, en attendant d’arriver en finale ».

