Nabil Maâloul : « Pas surpris par la victoire d’Al Ahly »

Le technicien tunisien, Nabil Maâloul, a déclaré à la presse égyptienne qu’il n’a pas été surpris par la victoire d’Al Ahly sur la pelouse de l’Espérance Sportive de Tunis : « Jouer avec trois au milieu a compliqué la tâche des « Sang et Or » et Pitso Mosimane a déjoué le plan de Chaâbani. C’est un coach intelligent qui a su bloquer l’EST et arracher un succès très important avant la seconde manche. J’espère que cette dernière sera à la hauteur des deux clubs. L’Espérance de Tunis est une grande équipe mais elle a mal géré sa rencontre ».