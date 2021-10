Nagguez : « Carteron m’a contacté alors que j’étais encore à l’EST »

Le latéral droit tunisien, Hamdi Nagguez, a déclaré à Mosaique FM, qu’il s’est engagé avec Ahly Djeddah dans le but de retrouver la sélection nationale. Il a précisé qu’il n’a pas pu rejoindre le Zamalek à cause de l’interdiction de recrutement ingfligée au club cairote. L’ancien étoilé a ajouté que les négociations avec les champions d’Egypte ont commencé avec Patrice Carteron il y a quatre mois alors qu’il était toujours sous contrat avec l’Espérance Sportive de Tunis : « Il est possible que je revienne à la fin de la saison. Tout va dépendre du bureau directeur zamalkaoui et de mon agent ».