Najla Bouden: Le projet d’accord avec le FMI permettra d’améliorer la note souveraine de la Tunisie

Lors de la 35e édition des journées de l’entreprise qui se déroule les 9, 10 et 11 décembre organisée à Sousse par l’IACE, la cheffe du gouvernement, Najla Bouden a assuré que le gouvernement se penche actuellement sur la préparation d’un projet d’accord avec le Fonds Monétaire International (FMI), qui permettra d’améliorer la note souveraine de la Tunisie.

« Ce projet complémentaire vise à adresser des signaux positifs aux investisseurs étrangers et aux pays amis disposés à soutenir la Tunisie sur le plan financier », annonce-t-elle.

Lors de son intervention, elle a aussi souligné que son équipe gouvernementale œuvre sur la mise en place d’un plan de sauvetage, pour une économie plus équitable qui englobe tous les secteurs.

Bouden a présenté dans ce sens les grandes lignes de ce plan de sauvetage, qui a pour objectif d’entamer les réformes économiques, de moderniser l’administration, et d’assurer la bonne gouvernance des entreprises publiques, en plus de la préservation du tissu économique et des entreprises locales.

Gnetnews