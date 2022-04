Najla Bouden pose la premiÃ¨re pierre de la station de dessalement d’eau de mer Ã  Sfax

Najla Bouden pose la première pierre de la station de dessalement d’eau de mer à Sfax

La Cheffe du gouvernement, Najla Bouden a posé ce vendredi 1er avril 2022, la première pierre du démarrage des travaux de construction de l’usine de dessalement d’eau de mer à Sfax. Cet événement a été organisé en présence du ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, M. Mohamed Elyes Hamza, du Directeur Général de la Société de Distribution et d’Exploitation des Eaux (SONEDE), Mesbah Hilali, et l’ambassadeur du Japon en Tunisie M. Shinsuke Shimizu ainsi que du premier délégué de Sfax, Mohamed Ikbel Dridi et de plusieurs responsables locaux.

Dans un discours prononcé pour l’occasion, Bouden, s’est dite heureuse du démarrage de cet important projet qui permettra d’accéder à une eau potable de qualité, d’améliorer les conditions de vie d’environ 900 000 citoyens et de développer des activités économiques dans la région de Sfax.

Dans sa première phase, cette station permettra le dessalement de 100 000 mètres cubes d’eau par jour, avec un coût total de ce projet estimé à 800 millions de dinars.

Naja Bouden a également apprécié le soutien continu du gouvernement japonais pour la mise en oeuvre de ce projet. « Le Japon est devenu un partenaire distingué pour notre pays dans les projets innovants et à haute valeur ajoutée auxquels il contribue, notant les efforts déployés par l’Agence japonaise de coopération internationale et son soutien efficace au programme de développement économique et social de notre pays », a-t-elle déclaré.

La locataire de la Kasbah a indiqué que ce projet reflète l’orientation de la Tunisie vers un partenariat basé sur la qualité, la durabilité et l’opérationnalité, notant que la Tunisie a été l’un des premiers pays africains à signer un accord de partenariat avec le Japon depuis 2019 dans le domaine de l’investissement dans les infrastructures de qualité. Elle a également souligné que cette démarche s’inscrit dans le cadre d’une vision globale du développement durable de la Tunisie qui place l’utilisation rationnelle et la préservation de ses ressources naturelles au cœur de ses priorités.

Le cheffe du gouvernement a souligné que la Tunisie, consciente de l’ampleur des défis climatiques et de la rareté des ressources en eau, a élaboré une stratégie de mobilisation de ses ressources, qui s’élève à 95%, soit une couverture parmi les plus élevées du continent africain. Ajoutant que les régions du centre et du sud de la Tunisie connaissent une pénurie de leurs ressources en eau conventionnelle et une baisse de la qualité de l’eau brute due à la pollution et à la salinité élevée, d’où l’importance de ce projet de station de dessalement à Sfax, qui vise à sécuriser l’approvisionnement en eau potable et à améliorer la qualité de l’eau distribuée dans la région à l’horizon de l’année 2035.

D’autre part, Naja Bouden a souligné que l’accueil par la Tunisie du 27 au 28 août 2022 du huitième sommet de la Conférence internationale de Tokyo sur le développement en Afrique « TICAD 8 » représente un nouvel édifice dans les relations tuniso-japonaises et contribue au renforcement d’un partenariat innovant et flexible entre l’Afrique et le Japon, ajoutant que l’usine de dessalement d’eau de mer est considérée comme l’un des objectifs sur lesquels travaille l’initiative « TICAD ».

A l’issue de son allocution, Bouden a souligné la nécessité de l’implication de tous les intervenants pour garantir le bon déroulement des travaux du projet et l’achèvement de la station dans les délais prévus de deux ans.

Pour sa part, le ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, M. Mohamed Elias Hamza, a souligné que la production atteindra les 200 000 mètres cubes par jour dans une deuxième phase, ce qui lui permettra de couvrir tous les besoins de gouvernorat de Sfax d’ici l’an 2035.