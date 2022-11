Najla Bouden reÃ§oit le chef du gouvernement d’Union nationale libyen

Najla Bouden reçoit le chef du gouvernement d’Union nationale libyen

La cheffe du gouvernement Najla Bouden a accueilli ce mercredi 30 novembre 2022 le chef du gouvernement d’Union nationale libyen, Abdelhamid Debaiba.

Debaiba est arrivé en chef de file d’une importante délégation composée du gouverneur de la banque centrale libyen Seddik Kebir ainsi des ministres des Finances Khaled Mabrouk, de l’Economie et du Commerce Mohamed Hwij, de l’Emploi Ali Abed, de l’Intérieur Imed Trabelsi, du Transport Mohamed Chhoubi, de la Justice Halima Brahim, de l’Equipement et de l’Habitat Abou Bakr Ghaoui. Mais également des ministres d’Etat des Affaires du Conseil des ministres Adel Jomaa, de la communication et des Affaires politiques Walid Ellafi.

Le président de l’Institution libyenne de l’Investissement ainsi que plusieurs autres présidents des structures exécutives étaient aussi conviés à cette visite de deux jours.

Selon un communiqué de la présidence du gouvernement, Najla Bouden et Abdelhamid Debaiba se sont entretenu sur la nécessité de renforcer davantage les relations de solidarité et de coopération entre la Tunisie et la Libye et les moyens de développer les partenariats dans divers domaines.

Gnetnews