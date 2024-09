Nasrallah accuse Israël d’avoir franchi « toutes les lignes rouges » et promet des représailles

Le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a dénoncé les actions d’Israël lors d’un discours télévisé le 19 septembre 2024, affirmant que l’État hébreu avait « franchi toutes les lignes rouges » en détruisant les appareils de transmission du mouvement.

Il a affirmé que « l’ennemi voulait tuer pas moins de 5.000 personnes » en faisant exploser, deux jours de suite, les bipeurs et les talkie-walkies aux mains des membres du mouvement. Ces attaques, décrites par Nasrallah comme « un coup sévère et sans précédent », ont provoqué une montée des craintes d’un conflit de grande ampleur.

Les explosions survenues mardi et mercredi ont fait plus de 30 morts, dont des membres du Hezbollah, et près de 3000 blessés.

