Natation : Feriel Bouaziz décroche l’or et quatre médailles d’argent à Berlin

La natation tunisienne tient une nouvelle promesse. Au championnat de Berlin en bassin de 25 m, la jeune Feriel Bouaziz, née en 2014, a décroché cinq médailles dont une en or, devançant les Allemandes sur leurs terres et confirmant son statut de talent montant.

Une razzia de médailles dans la catégorie des nées en 2014

La jeune nageuse tunisienne a brillé sur plusieurs nages, preuve de sa polyvalence. Voici son bilan exceptionnel à Berlin (1ère journée):

Médaille d’or sur 100 m dos, avec un nouveau record personnel de 1 min 12 s 25.

sur 100 m dos, avec un nouveau record personnel de 1 min 12 s 25. Médaille d’argent sur 50 m dos, en 33 s 09, là aussi un nouveau record personnel.

sur 50 m dos, en 33 s 09, là aussi un nouveau record personnel. Médaille d’argent sur 100 m papillon, en 1 min 13 s 10, nouveau record personnel également.

Elle a en outre terminé au pied du podium, à la quatrième place, sur 100 m nage libre, en 1 min 05 s 41, un chrono qui constitue lui aussi son meilleur temps.

Notre jeune championne a poursuivi sur sa lancée lors de la deuxième journée du championnat de Berlin. Elle a ajouté deux médailles d’argent à son palmarès : sur 50 m papillon, en 30 s 67, et sur 800 m nage libre, en 10 min 51 s 46, deux nouveaux records personnels. Au terme de la compétition, la jeune Tunisienne repart donc de Berlin avec cinq médailles, dont une en or et quatre en argent, et cinq records personnels à son actif.

Quatre records personnels et le soutien de GlobalNet

Plus encore que les médailles, c’est la progression de Feriel Bouaziz qui impressionne : elle a amélioré son record personnel dans les quatre épreuves disputées. Cette régularité, associée à une victoire obtenue face aux Allemandes, laisse entrevoir un parcours prometteur pour celle qui s’impose déjà comme l’une des grandes révélations de la natation tunisienne.

La jeune championne bénéficie du soutien de GlobalNet, son sponsor officiel. Le fournisseur de services internet se dit fier d’accompagner la nageuse et affirme croire au potentiel des jeunes et à la force de leurs ambitions. Pour GlobalNet, soutenir Feriel Bouaziz, c’est aussi encourager toute une génération à poursuivre ses rêves, car croire en la jeunesse, c’est construire l’avenir.

Avec cette performance, Feriel Bouaziz offre à la Tunisie un joli motif de fierté et montre que la relève du pays peut rivaliser avec les meilleures dans sa catégorie d’âge.

Bravo championne !