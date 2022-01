Nouvelles nominations au sein du ministÃ¨re de l’Industrie, des Energies et des Mines

Nouvelles nominations au sein du ministère de l’Industrie, des Energies et des Mines

Le ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Energie, a annoncé vendredi la nomination d’Ahlem Beji Sayeb chef de cabinet et Moujahed Boughdiri directeur général de la Société Nationale Nationale de Cellulose et de Papier Alfa.

Il a été également, décidé de nommer Rafik Zayen, Directeur Général du Centre Technique des Matériaux de Construction, de la Céramique et du Verre.

Gnetnews