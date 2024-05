Nouveau partenariat en prÃ©paration entre le ministÃ¨re de lâ€™Enseignement SupÃ©rieur et lâ€™UniversitÃ© du Wyoming

Nouveau partenariat en préparation entre le ministère de l’Enseignement Supérieur et l’Université du Wyoming

Un nouveau programme de partenariat est en cours de préparation entre le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et l’Université américaine du Wyoming. Selon Ahmed Malek Kochlef, directeur général de la coopération internationale au sein du ministère, ce partenariat vise à accorder des bourses aux étudiants tunisiens.

« Des professeurs auront également l’opportunité de se déplacer pour enseigner dans divers domaines, en plus de l’échange d’étudiants et de publications scientifiques, » a précisé Kochlef lors d’une déclaration à l’agence TAP en marge d’une réunion entre les représentants des universités tunisiennes et de l’université américaine.

Kochlef a également mentionné que la délégation américaine a récemment visité plusieurs institutions académiques, notamment les universités du Grand Tunis, de Jendouba, de Sfax, ainsi que l’Institut Bourguiba des Langues Vivantes et d’autres établissements.

Les domaines prioritaires concernés par ce programme de partenariat incluent l’entrepreneuriat, le commerce, la recherche agricole, ainsi que les sciences humaines et sociales.

Ce partenariat avec l’Université du Wyoming n’est pas nouveau, a rappelé Kochlef. Il existe depuis 20 ans, avec des dizaines d’étudiants tunisiens envoyés chaque année dans le cadre des accords établis entre les universités des deux pays.

