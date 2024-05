Nouvelle vague de raids aÃ©riens sur Gaza par les forces IsraÃ©liennes

Nouvelle vague de raids aériens sur Gaza par les forces Israéliennes

Dimanche soir, des avions israéliens ont lancé une série de raids sur plusieurs zones de la bande de Gaza.

Des sources locales ont rapporté que ces avions ont ciblé diverses zones de la ville de Khan Yunis, au sud de la bande de Gaza, ainsi que les plages de Nuseirat et d’Al-Zawaida, situées au centre de la région. Des raids ont également été menés sur le camp de Jabalia, dans le nord de la bande de Gaza.

Depuis le 7 octobre dernier, l’armée israélienne poursuit ses opérations militaires contre Gaza par voie terrestre, maritime et aérienne. Cette offensive a entraîné la mort de 35 456 personnes, dont une majorité d’enfants et de femmes, et a blessé 79 476 autres. Le bilan continue de s’alourdir, des milliers de victimes restant encore sous les décombres.

Gnetnews