Tunisie/ Nuit du destin : Un temps fort du mois du jeûne, où le spirituel se joint au festif !

La nuit du Destin/Laylat al-Qadr, ou « Lilet 27 » comme on l’appelle aussi en Tunisie, est l’un des temps forts du mois de Ramadan. Elle commémore la révélation du saint Coran au prophète Mohamed, (paix et grâce sur lui), par l’ange Gabriel, d’où sa valeur inestimable pour l’ensemble des musulmans.

Cette nuit intervient dans les 10 derniers jours du mois de Ramadan, peu avant l’Aïd el-Fitr qui marque la fin du jeûne. Laylat al-Qadr de ce Ramadan de l’an 1443 de l’hégire correspond à la nuit du mercredi 27 au jeudi 28 avril 2022.

Cette nuit vaut mille mois selon le saint-Coran. « Celui qui veille la nuit du destin, tous ses péchés précédents lui seront pardonnés« , selon un hadith du prophète Mohamed. Ainsi, les fidèles sont appelés à maintenir leurs efforts d’adoration, notamment durant les 10 derniers jours du Ramadan. Durant « Lilet 27 », ils sont invités à implorer la miséricorde du seigneur, en enchaînant à la prière de Tarawih, où la récitation de l’intégralité du Coran doit être bouclée, la prière de la nuit (Tahajjud) devant se poursuivre jusqu’à l’aube.

Les musulmans considèrent que les portes du ciel s’ouvrent au cours de cette nuit, et les anges descendent sur terre, tout comme la bénédiction de Dieu. Le seigneur pourrait exaucer alors les implorations des croyants.

Au-delà de son aspect spirituel, cette nuit est aussi célébrée en famille, avec un problème variable selon les pays et les cultures.

En Tunisie, à Kairouan, une des villes saintes et des capitales spirituelles de l’Islam, l’ambiance s’anime dans la foi et la ferveur pour célébrer Lilet 27. Les milliers de fidèles venant de toutes les régions de la Tunisie et du monde arabe, se rassemblent pour faire les prières collectives, à la Grande mosquée de Kairouan, appelée aussi mosquée Oqba Ibn Nafaa, en souvenir de son fondateur. Des veillées nocturnes, et des spectacles soufis se poursuivent jusqu’au Shour. Chaque année, plusieurs régions du pays célèbrent cette nuit, par des ruptures de jeûne collectives, et des repas partagés avec les personnes dans le besoin.

Par ailleurs, pour les Tunisiens, il est de coutume de préparer un couscous, comme signe de festivité consacrée à la nuit du destin. Ce plat est aussi distribué par les familles, aux plus démunis, notamment dans les mosquées.

La nuit du destin est aussi considérée une date bénie de Dieu, qui sera de bon augure pour demander la main de sa bien-aimée, et fêter ses fiançailles. Cette nuit est aussi parfaite pour offrir le « Moussem » (cadeaux, henné, or) à sa future épouse. Plusieurs couples, en profitent pour se rendre au souk des bijoux, « El Berka », afin de choisir les alliances, parures, et compléter les préparatifs du mariage, en compagnie des belles mères respectives.

Laylat al-Qadr est aussi l’occasion de procéder à la circoncision des petits garçons. Les cliniques et hôpitaux regorgent en ce jour de bambins, vêtus d’habits traditionnels, « jebba », et « chachia ». Après cette petite intervention médicale, les enfants seront accueillis chez eux par des bonbons, des sucreries et de l’argent offert par leurs proches.

Durant le mois saint et en particulier lors la nuit du destin, les actions de charité et d’entraide se répandent. Les associations s’activent pour prendre en charge des circoncisions collectives, et accompagner les personnes âgées, les enfants des orphelinats et les malades séjournant dans les hôpitaux lors de la rupture du jeune. Ils leur assurent également, la nourriture, les vêtements de l’Aïd, et les jouets.

Emna Bhira